الامارات | براد بيت «نحاتاً» بعد بطولات الشاشة الفضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش الوسط الفني العالمي مفاجأة غير متوقعة مع افتتاح نجم هوليوود الشهير، براد بيت، معرضه الفني الأول، الذي خصصه النجم لعرض جزء من منحوتاته الفنية، وذلك، بعد تجربة فنية طويلة ومتميزة استمرت لعقود، تصدى أثناءها النجم لسلسلة كبيرة من أهم أدوار البطولة، سواء على الشاشة الفضية أو شاشات السينما، محققاً نجاحات كبيرة.

واختار براد بيت، بحسب عدد من الصحف العالمية، خوض أولى تجاربه في الفن التشكيلي، في فنلندا وتحديداً في متحف «سارة هيلدن للفنون» في «تامبيري» ثالث أكبر مدينة في شمال أوروبا، وذلك وسط حضور جماهيري مختار، من شخصيات فنية وتشكيلية، عبّرت عن إعجابها بمشغولات المعرض وموهبة النجم، فيما وصفت مديرته وأمينته، ساريان سويكونن، تجربته بهذه العبارات: «كان الأمر مثيراً ورائعاً».

وفقاً لإدارة المعرض، عرض الممثل البالغ من العمر 58 عاماً، الذي وصفته الصحافة العالمية بـ«العصامي إلى حد كبير» تسعة أعمال، في تجربة فنية رائدة ومشتركة اجتمع فيها النجم مع الفنان البريطاني الشهير «توماس هاوسيغو» ونجم الروك الأسترالي نيك كيف، الذي يعد بدوره مبتدئاً في عالم النحت.

ومن بين أعمال النجم الأميركي براد بيت، لوحة كبيرة من الجبس المقولب «تصور معركة بالأسلحة النارية»، إلى جانب سلسلة من المنحوتات المصنوعة من السيليكون على شكل منازل، تحمل كل منها ذخيرة مكونة من عيارات مختلفة، مثبتة في البلاستيك.

ومع غياب الإعلان المسبق شكل الحدث مفاجأة مدهشة للجمهور وعشاق النجم في فنلندا، الذين لم يتعودوا على زيارات نجوم هوليوود، فيما ظهر نجم فيلم

( Once Upon a Time in Hollywood ) بشكل مفاجئ في افتتاح المعرض، ليتبادل استقبال الضيوف مع شريكه الإبداعي نيك كيف، مصرحاً لإحدى الجهات الإعلامية التي لم تكن تعلم بحضوره المعرض بالقول إنه «عالم جديد وتجربة أولى سواء بالنسبة لي أو لصديقي نيك، لكنه أمر يثلج الصدر».

يذكر أنه تم الإعلان فقط عن هذا المعرض كأول معرض في بلدان الشمال الأوروبي لرسام نحات الملامح الآدمية الشهير توماس هاوسيغو، أحد أهم شخصيات فن النحت المعاصر، فيما أوضحت ساريان سويكونن أن «قرار الفنان توماس بدعوة أصدقائه براد بيت ونيك، مشروع قديم تزامن مع فترة جائحة (كورونا)، ومتصل بعدد من الأحداث في الحياة الشخصية لتوماس هاوسيغو».