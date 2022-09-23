أبرزها الطماطم.. قائمة الأطعمة الخارقة الأقل شهرة وفوائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نيرمين ضيف الله

هناك العديد من الأطعمة المفيدة الأقل شهرة، التي لا يعرفها كثير من الأشخاص، ولكن يفضل تواجدها على مائدة الطعام، لاحتوائها على مزيد من الفوائد الصحية للجسم.

في هذا التقرير، نذكر لكم الأطعمة الخارقة المعروفة بالعديد من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع "indiatime".

الثوم الأسود:

يختلف الثوم الأسود عن الطبيعي، ويطلق عليه"الثوم المخمر" ويحفظ في درجة حرارة عالية تتراوح بين 60 - 90 درجة مئوية، وتحت رطوبة عالية تصل إلى 90٪، مقارنة بالثوم الطازج.

ويساعد على التخلص من الالتهابات، ولديه تأثيرات مضادة للسرطان، لذا يوصي الخبراء بتناول كمية أكبر منه مقارنة بالثوم العادي.

والثوم الأسود ليس له نكهة قوية، كما يحتوي على كمية أقلمن الأليسين، بالإضافة إلى يمكنك إضافته في الدجاج والأسماك وحتى الحساء.

الكوسة الصفراء:

تحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم، فضلًا عن كونها غنية بفيتاميني C وB.

كما تحتوي على كثير من العناصرمثل المنجنيز والبوتاسيوم والبيريدوكسين، تساعد علي حيوية الجسم، كما أنها غنية بالألياف وتساعد على إنقاص الوزن ومنخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، وأيضاً تحسن صحة القلب.

الجزر الملون

هناك أنواع عديدة للجزر منها اللون الأحمر والبرتقالي والأسود، كما يعتبر مصدر ممتاز للأنثوسيانين، وغني بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك.

وأيضًا يساعد في خفض الكوليسترول السيئ، ويعمل على حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطانات.

الجزر الأسود

مفيد جدا للجسم، بالإضافة إلى أنه يُستخدم في صُنع المشروب الشهير "كانجي "، أو وضعه في السلطات.

الطماطم الأرجوانية

يشبه مذاقها الطماطم الحمراء تمامًا، لكنها تختلف في التخزين والفوائد، حيث تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير وقد تكون متاحة قريبًا في محلات السوبر ماركت.

وتعتبر الطماطم المصدر الغذائي الرئيسي لليكوبين المضاد للأكسدة ، والذي رُبط بالعديد من الفوائد الصحية، كما أنها تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وتحتوي على كمية كبيرة لفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ويبلغ محتوى الماء بها حوالي 95٪، و5٪ المتبقية تتكون من الكربوهيدرات والألياف.

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