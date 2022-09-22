باحثة مصرية: الجيل الخامس من التكنولوجيا يجعلنا نتحكم في الآلات عن بعد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة رانيا مرسي، الحاصلة على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في ألمانيا، إن قوانين التكنولوجيا متغيرة من جيل لآخر، لافتة إلى أن الجيل الأول من التكنولوجيا كان عام 1980 وكانت هواتف المحمول تنقل المكالمات الصوتية فقط، وكل 10 أعوام ينتج جيل جديد، فكان في الجيل الثاني إمكانية إرسال رسائل مكتوبة، إلى أن وصلنا للجيل الثالث تمكنا من إرسال الصور عبر الهواتف.

وأوضحت «مرسي» خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجيل الرابع من التكنولوجيا كان في 2010 ودخلنا عصر الإنترنت على الهواتف بشكل كبير وتطورت الأجهزة التي مكنت من توفير العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تلبي حاجات الإنسان وتساعده في مختلف المجالات.

طفرة في التكنولوجيا

وأشارت الدكتورة رانيا مرسي إلى أن الجيل الخامس من التكنولوجيا أحدث طفرة في التكنولوجيا وأصبح الهدف أن تتحدث الأجهزة من بعضها لبعض، وترسل كميات كبيرة من المعلومات في معدل زمني صغير جدا مقارنة بالأجيال الماضية، موضحة أن التكنولوجيا سوف تمكنا من إدارة الأجهزة والتحكم بها عن بعد وبشكل دقيق ورقمي.

مميزات تكنولوجيا الجيل الخامس

وأكدت الدكتورة رانيا مرسي، الحاصلة على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في ألمانيا أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستحد من الانتقالات غير الضرورية فيمكن للعامل إدارة آلة زراعية في أمريكا وهو مقيم في مصر، بما يؤدي لطفرة في مختلف مجالات العمل وبجودة عالية لا مثيل لها.

تفوق في التعليم الألماني

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا مرسي حصلت على بكالوريوس هندسة الاتصالات من الجامعة الألمانية بامتياز مع مرتبة الشرف عام 2009، ثم الماجستير من جامعة أولم الألمانية عام 2010، ونشرت 8 أبحاث في أفضل المؤتمرات والمجلات العلمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة IEEE.