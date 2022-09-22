منى زكي تكشف عن أول هدية من أحمد حلمي قبل زواجهما: «سلسلة ذهب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفاننة منى زكي عن قصة أول هدية لها من زوجها الفنان أحمد حلمي، قائلة إن عيد ميلاد زوجها يوافق عيد ميلادها ولكنها تجد أن هذه المصادفة «مش ظريفة»، متابعة: «طوال الوقت أشعر بأنه يوم عيد ميلاد زوجي وليس عيد ميلادي أنا، وبعد سنوات طويلة تفقد إحساس بأن هذا اليوم هو عيد ميلادك، وهو أيضا يشعر هذا الشعور».

أغلى هدية حصلت عليها من أحمد حلمي

ولفتت منى زكي خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، اليوم الخميس، إلى أن أول هدية لأحمد حلمي كانت قبل زواجهما وهي أغلى هدية لها عبارة عن سلسلة ذهبية تشبه العروسة ومكتوب عليها اسمه، «لم يكن يمتلك حينها الكثير من الأموال، وكتب اسمه لإثبات حالة، بينما أنا أهديت له أول هدية له بعد زواجنا، شيء لا يخصه عبارة عن دعوة في منتجع صحي spa».

وأشادت الفنانة منى زكي بتربية الفنان أمير كرارة لأولاده، قائلة: «أنا عاوزة أبدي إعجابي لفوق الوصف للموضوع ده، لازم كل الآباء ياخدوك مثل أعلى وكبير في معاملتك لأولادك».

وأضافت أنها تشتري احتياجات المنزل بنفسها، متابعة: «استيقظ باكرا مع أولادي، وأوصلهم لأتوبيس المدرسة الخاص بهم، واشتري احتياجات المنزل من السوبر ماركت، وأنظف المنزل بنفسي، لكن أحمد حلمي لا يفعل ذلك، فقط يجلس مع الأولاد».

وأشارت إلى أنها واجهت صعوبة في تربية ابنها «يونس» مقارنة بأخته الكبرى، متابعة: «يونس هو آخر العنفود ونخاف عليه، وأجد صعوبة في تربيته حتى الآن، لكن تربية البنات أسهل، وعندما تتواصل معي أجدها مصحصحة ومركزة، كنت أنا وأحمد حلمي نتمنى في إنجاب بنات كثيرة».

منى زكي: تربية البنات أسهل من الأولاد

وأفادت بأن بعض الرجال يعتقدون أن الأولاد سيكونون سندا لهم عكس البنات، متابعا: «أحيانا السيدات يكن سندا أكثر لأهاليهن من الرجال، ولي لي ابنتي تحملت مسؤولية تربية أخواتها الاثنين في العامين الماضيين، كأنها أم بديلة، ولكنها ستلتحق بالجامعة وبالتالي ستكون منشغله بدراستها».

وروت قصة ارتباطها بالفنان أحمد حلمي، قائلة إن أحمد حلمي عندما عبر عن مشاعره تجاهها وقال لها «بحبك»، رد عليه ضاحكة، متابعة: «كانت مشاعري حينها كثيرة ومتداخلة، وكان معي أصدقائي فكنت أشعر بالحرج للرد، ولكن بعد ذلك تمسكت به لأنني أحببته، وشعرت أنه شخص مثقف للغاية ومحترم ولا يخشى في الكشف عن حنانه أو عطفه أو مشاعره».

وكشفت منى زكي عن عادة غريبة تحدث لعائلتها، متابعة: «نبكي أو نتعصب إذا شعرنا بالجوع، وفي شهر رمضان لا نتحدث مع بعض قبل موعد الإفطار».