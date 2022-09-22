11 معلومة عن «رانيا مرسي» صاحبة أفضل رسالة دكتوراه بألمانيا.. مهندسة من الإسكندرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرض برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «DMC»، قصة نجاح الباحثة المصرية الدكتورة رانيا مرسي، والتي حققت نجاحا كبيرا على المستوى الدولي بعد حصولها على أفضل رسالة دكتوراه في ألمانيا بتخصص تكنولوجيا المعلومات، وإليكم أبرز المعلومات عنها.

رحلة كفاح من الإسكندرية لألمانيا

- شابة مصرية من مدينة الإسكندرية.

- من أوائل الثانوية العامة الشعبة العلمية.

- التحقت بالجامعة الألمانية في القاهرة بمنحة دراسية للمتفوقين.

- حصلت على بكالوريوس هندسة الاتصالات من الجامعة الألمانية بامتياز مع مرتبة الشرف عام 2009.

أبحاث دولية في كبرى المجلات العلمية

- حصلت على الماجستير من جامعة «أولم» الألمانية عام 2010.

- نشرت 8 أبحاث في أفضل المؤتمرات والمجلات العلمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة IEEE.

- تزوجت فور بدء دراستها للدكتوراه وسافرت مع زوجها.

- حصلت على الدكتوراه من جامعة FAU بألمانيا عام 2020.

- كما حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في ألمانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات من مؤسسة VDE عام 2021.

أول براءة اختراع

- تعمل حاليا مهندسة تطوير وتطبق معيار الجيل الخامس على أجهزة القياس لشركة R&Sk.

- حصلت على أول براءة اختراع وكرمت كواحدة من أفضل 3 براءات اختراع في شركة R&Sk عام 2022.