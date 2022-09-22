رانيا مرسي صاحبة جائزة أفضل رسالة دكتورة بألمانيا: «التعليم المصري كويس جدا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة رانيا مرسي، الحاصلة على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في ألمانيا، إنها حصلت على الجائزة في تخصص تكنولوجيا المعلومات الذي تنافس فيه جميع الجامعات الألمانية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، مضيفة «الحصول على الجائزة صعب جدا، والمشرف الأكاديمي كان معجبا جدا بمحتوى الرسالة وقيمتها العملية، والمنافسة كانت مع مئات الرسائل العلمية ونظمت المنافسة أكبر منظمات ألمانيا في تكنولوجيا المعلومات».

من الإسكندرية لأعرق جامعات ألمانيا

وأوضحت «مرسي» خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC»، أنها من سكان مدينة الإسكندرية وتحديدا منطقة سان ستيفانو، متابعة «التعليم المصري كويس جدا ونقدر من خلاله نوصل لكل حاجة عالمية، ومدرستي وجامعتي لهما الفضل الكبير في إعدادي للتفوق، والمصري بشكل عام مجتهد ومتفوق وبيحقق نجاح في أي بلد في العالم، وزملائنا في المنحة من الدول الأخرى كانوا معجبين بمستوى التعليم اللي اتعلمناه في مصر».

أبحاث علمية في مجلات عالمية

وأشارت الدكتورة رانيا مرسي إلى أنها تزوجت مع بدء دراستها للدكتوراه في عام 2012، وبدأت بعدها دراسة الدكتوراه في جامعة ألمانية حاصلة على المركز الأول في الإبداع التكنولوجي، وتعتبر من أكثر الجامعات اهتمامات بالإبداع العلمي، موضحة أنها موضع رسالتها هو شحن الأجهزة عن بعد وهو محل اهتمام من العالم، بالإضافة للأبحاث العلمية التي نشرتها حول الرسالة في عدد من المجلات العلمية المعروفة بالإضافة لـ8 أبحاث بمؤتمرات علمية.