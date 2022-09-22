والدة رانيا مرسي صاحبة جائزة أفضل رسالة دكتوراه بألمانيا: «دايما بتطلع الأولى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدكتورة رانيا مرسي، مصرية من الإسكندرية عمرها 34 سنة، حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه في ألمانيا، بعدما حصلت على شهادتها الجامعية الأولى من مصر، واستكملت الماجستير والدكتوراه في ألمانيا، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى كلية الهندسة بالجامعة الألمانية وحصلت على الجائزة الثانية للأداء التعليمي المتميز لطلاب الماجستير.

بداية التفوق من الثانوية العامة

وقد حصلت رانيا مرسي على الثانوية العامة في 2004 وكانت من أوائل الطلاب المتفوقين بمجموع 99.28% ومنحة للدراسة في الجامعة الألمانية بالقاهرة والتي كانت الانطلاقة لتكون الأولى على دفعتها في تخصص هندسة الاتصالات بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية في القاهرة.

الأولى على دفعتها

وتقول عنها والدتها الدكتورة ماجدة القباني، في حديثها لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «DMC»، إنها عادت من الممكلة العربية السعودية بنجلتها إلى مصر وبدأت دراستها في المدارس المصرية وكانت متميزة ومتفوقة منذ سنوات دراستها الأولى، إلى أن دخلت الثانوية العامة حصلت على مجموع مرتفع والتحقت على أساسه بكلية الهندسة، مضيفة «كانت دايما بتطلع الأولى على دفعتها وسافرت كملت دراستها وكنت بزورها أنا وأختها إلى أن عادت وعملت في القاهرة».

ومن جانبها تابعت شقيقتها الدكتورة مي مرسي: منذ الطفولة وأنا قريبة من أختي والفرق بينا سنة واحدة فقط وهي دائما هادية وطيبة وعلاقتها الأسرية جميلة جدا بكل أهلها.

رسالة الدكتوراه في الاتصالات الرقمية

ولم تنته رحلة التفوق التي بدأت من الثانوية العامة حيث أهلها ذلك لمنحة بالجامعة الألمانية في القاهرة أثبتت خلالها تفوقها الدراسي، لتستكمل الماجستير في ألمانيا وتحصل على جائزة أفضل أداء أكاديمي بين طلاب الماجستير لتنضم لهيئة التدريس بالجامعة كمعيدة تدرس 6 مواد في تخصص الاتصالات اللاسيلكية، لتستكمل بعدها رسالة الدكتوراه في الاتصالات الرقمية مع استمرارها في نشر أبحاثها العلمية في أرقي وأهم المجلات العلمية المتخصصة للحصول على الدكتوراه في تقوية شحن أجهزة الاتصالات عن بعد بدون أسلاك.