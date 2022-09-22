فيديو لـ امرأة تضرب رجلا 40 مرة بـ "حذائها" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر مقطع فيديو لامرأة غاضبة تضرب رجلاً 40 مرة في 20 ثانية، بسبب التحرش.

يُظهر الفيديو الرجل جالسًا على الأرض في وضعية القرفصاء، بينما تضربه المرأة وهي غاضبًة بحذائها دون توقف 40 مرة في غضون 20 ثانية.

ووقع الحادث في مدينة أوراي، في ولاية أوتار براديش، شمال الهند.

ووفقًا لموقع "india"، كان الرجل فاقدا للوعي، وذلك بسبب تناوله كثير من الكحوليات، عندما قام بالتحرش بالفتاة، وقُبض عليه من رجال الشرطة بالمنطقة.

اقرأ أيضا:

"يقبل رأسها".. أكرم حسني رفقة ابنته على السجادة الحمراء بمهرجان "القاهرة للدراما"

بـ الأصفر.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في مهرجان "القاهرة للدراما"

سوسن بدر تتألق بفستان بالأزرق في مهرجان "القاهرة للدراما"

مهرجان "القاهرة للدراما".. إطلالة جذابة وناعمة لـ درة

بإطلالة ناعمة.. نرمين الفقي تتألق في مهرجان "القاهرة للدراما"