تعاني من مشكلة في النوم؟.. هذه الفاكهة تساعدك على التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

عندما لا تنام جيدًا، يمكن أن يؤثر ذلك على صحتك، وفقًا للبيانات التي قدمتها مؤسسة النوم الأمريكية، فإن 35.2٪ من البالغين يحصلون على أقل من سبع ساعات من النوم كل ليلة، و 10٪ إلى 30٪ يعانون من الأرق.

بين عامي 2017 و 2018، هناك 32٪ من البالغين العاملين ينامون ست ساعات أو أقل، وهو ما أظهر زيادة من نحو 28٪ خلال عامي 2008 و2009، وما أورد موقع "healthdigest".

عندما يتعلق الأمر بالنوم، فإن اتباع نظام غذائي صحي ضروري أيضًا، وتوضح جمعية النوم الأمريكية (ASA) أن الطعام والنوم يسيران جنبًا إلى جنب.

بمعنى آخر، النظام الغذائي الذي يتكون أساسًا من السكر والدهون يمكن أن يعيق نومك ويجعلك تشعر بالتعب حتى بعد الاستيقاظ.

يدعم تناول وجبات مغذية إيقاعات الجسم الطبيعية، بما في ذلك أنماط النوم المريح، إذا وجدت أنك تكافح من أجل الحصول على كميات مناسبة من الراحة، فقد يكون تحسين تناولك الغذائي اليومي حلًا جيدًا للبدء وتصحيح المسار.

تحتوي فاكهة التنين على المغنيسيوم:

تتمثل إحدى طرق تحسين نظامك الغذائي في إضافة فاكهة التنين إلى نظامك الغذائي، نظرا لأنها غنية بالمغنيسيوم.

إلى جانب المغنيسيوم، تحتوي فاكهة التنين على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مثل الليكوبين والحديد وفيتامين ج، قد يحسن اللايكوبين، صحة القلب بشكل عام.

وينقل الحديد الموجود في الدم الطاقة في جميع أنحاء الجسم، ومن المعروف أن فيتامين سي يعزز جهاز المناعة لديك، هناك طرق متعددة لاستهلاك فاكهة التنين، بما في ذلك تناولها على رأس الحلوى، أو خلطها مع السلطة، أو في عصير، أو ببساطة كوجبة خفيفة.

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