بـ "الفأس".. فيديو لرجل داخل أحد المطاعم يهاجم الزبائن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قُبض على رجل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، بعد "تهديد" العملاء في أحد سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، في مانهاتن مستخدمًا فأس صغير.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، ويمكن رؤية رجل يُخرج من حقيبته فأس صغير، وبدأ في تدمير ممتلكات المطعم، حيث كسر أحد الطاولات، وحاجز زجاجي، ثم اقترب من عدة "عملاء" بالفأس، وفقًا لموقع "metro".

لكنه لم يتسبب في أي إصابات للأشخاص باستخدام هذه الآلة.

في نهاية الفيديو، اعتدى الرجل على أحد الزبائن، واقترب من عدة أشخاص آخرين بالفأس في يده قبل مغادرة المكان بدراجته.

لكن، قُبض عليه من رجال الشرطة في شارع ديلانسي في الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن.

قال مالك المطعم، الذي يدعي "بول هندل": "إن سلسلة المطعم تتعاون مع السلطات أثناء التحقيق في الحادث".

وأضاف: "سلامة عملائنا وطاقم العمل هي دائمًا على رأس أولوياتنا، لقد صدمنا من أعمال العنف هذه التي ارتكبت في مطعمنا ، ونحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات في التحقيق".

وحصد الفيديو على أكثر من 14 مليون مشاهدة.

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