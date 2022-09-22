استبدلوها مع طفلة أخرى يوم ولادتها فوجدت عائلتها الحقيقية بعد 33 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يمكن أن تتخيل حين وُلدت أن يستبدلك المستشفى مع طفلك آخر لأسرة غير والديك الحقيقيين، هذا ما حدث بالفعل مع امرأة اكتشفت ذلك بعد 33 سنة.

رفعت امرأة إيطالية تدعي أنتونيلا زينغا، تبلغ من العمر 33 سنة، دعوى قضائية ضد الحكومة الإقليمية والمستشفى بمدينة بوليا في جنوب إيطاليا، بعد أن اكتشفت أنه قد جُرى استبدالها مع طفلة أخرى في مستشفي كانوسا، في بوليا.

وُلدا أنتونيلا زينغا، والطفلة التي استُبدلت معها لورينا كوبوزي بفارق 20 دقيقة في 22 يونيو 1989، واُستبدل الاثنين عن طريق الخطأ، بواسطة الممرضات.

وفقًا لموقع "enews"، استطاعت أنتونيلا الحصول على تعويض قدره مليون يورو (28 مليون جنيه)، وذلك بعد اكتشاف أنها تم استبدالها في المستشفى مع طفلة أخرى.

قال محامي المرأة، سالفاتور باسكواديبسجلي: "كان من الممكن لأنتونيلا أن تعيش مع والديها الحقيقيين، اللذين كانا يمتلكان شركة ولديهما منزل كبير وحياة مستقرة، ولكنها خسرت كل ذلك".

وذكر أيضًا: " أنها عانت من طفولة قاسية، وتعرضت للإهمال وسوء المعاملة من والديها، وانتهى بها الأمر في النهاية في دار للأيتام".

وتابع: "اكتشفت قصة استبدالها في عام 2012، وذلك بعد أن شاركت "والدتها غير الحقيقة" صورة لها على وسائل التواصل الإجتماعي".

وشاهدت والدتها الحقيقة التي تدعي، كاترينا، هذه الصورة، وقد صُدمت بمدى تشابهها معها ومع أفراد الأسرة، دون أن تفكر في البداية أنها ابنتها.

لكن أدت علاقتها الصعبة وغير المستقرة مع "لورينا"، إلى إثارة الشك بداخلها، واتصلت بـ أنتونيلا وقرروا إجراء اختبار الحمض النووي.

ومن ثم، بدأت معركة قانونية طويلة ضد الحكومة الإقليمية، أدت بعد ما يقرب من 10 سنوات إلى حصولها على تعويض مليون يورو.

وقالت أنتونيلا لمراسل "صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية": "هذه الأموال لا تغير ما حدث، لن استعيد ما مضي".

ورفعت أيضًا لورينا، دعوى مدنية، وطالبت الحكومة 5 ملايين يورو، لكن هذه القضية لا تزال مستمرة.

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