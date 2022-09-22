فوائد مذهلة للتفاح وقشره.. أبرزها فقدان الوزن والحماية من أمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

التفاح من الفواكه التي ينصح الأطباء بتناولها دائما، وخاصة عند اتباع نظام صحي لخسارة الوزن، لما يحتويه من مزايا صحية، فضلا عن مذاقه الشهي الذي يفضله الكثير.

ويقدم الدكتور أشرف عبدالعزيز، خبير التعذية عبر «هن»، أبرز فوائد التفاح، وخاصة لأصحاب الأمراض، موضحا أن لقشر التفاح أهمية كبيرة سواء في تناوله أو شربه كعصير وجاءت فوائده كما يلي.

فوائد التفاح

- يحتوي التفاح على 88% من الماء.

- التفاح مفيد للأشخاص المعرضين للإصابة بالجفاف، وخاصة الأطفال.

- يعمل التفاح على زيادة ترطيب الجسم.

- يحتوي قشر التفاح على فيتامينات متعددة، وألياف وبوتاسيوم وكالسيوم وحديد و فسفور.

- التفاح غني بمركبات نباتية مفيدة وتحديدا البوليفينول، حيث تحمي الخلايا من التلف التأكسدي والالتهاب.

خبير التغذية: مهم تناول التفاح بقشره للاستفادة من فوائده

- كما أنه يحمي من أمراض القلب ويدعمه.

- يقي التفاح من بعض أنواع السرطان.

- يمنع التفاح ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بسبب احتوائه على المركبات النباتية.

- يعزز الأوعية الدموية، مما يحمي من الإصابة بأمراض مختلفة.

- يعمل التفاح على حماية الدماغ عند التقدم في العمر.

- تناول التفاح أو شربه عصير له فوائد عدة على صحة الإنسان، وخاصة بسبب مركب البوليفيول لما يحتويه من مضادات للأكسدة مما يحمي الجسم من الكثير من الأمراض.

- يساعد قشر التفاح على إذابة الدهون، وفقدان الوزن.

- يساعد التفاح على التخلص من الغازات في المعدة والحموضة.

- يعمل قشر التفاح لى الحد من مستويات السكر في الدم.