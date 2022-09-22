اعرفي محتويات «اللانش بوكس» المحبب لطفلك قبل الدراسة.. «فاكهة وشيكولاتة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يقع الكثير من الأمهات في مشاكل مع الأطفال؛ نتيجة عدم حبهم لتناول الأطعمة الصحية، وبخاصة الساندوتشات التي تضعها لهم داخل «اللانش بوكس»، خلال اليوم الدراسي، ما يجعل بعضهن يبحثن عن طرق تجعل الطفل يتناول طعامه للاستفادة منه وإمداد جسمه بالطاقة.

استشاري تغذية تحدد مكونات الوجبة الصحية

قدمت الدكتوة نيللي شمس، استشاري الصحة الغذائية العلاجية والصحة العامة ورئيس الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحي، نصائح للأمهات عن كيفية تقديم وجبة صحية متكاملة للأطفال، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «المفروض اللانش بوكس يتعمل على حسب مزاج الطفل، مينفعش تحطيله أكل في اللانش بوكس على غير رغبته، طبيعي هيرجع بيه كله من المدرسة، الأطفال يفضلوا الإتاحة للوجبات السريعة داخل المدارس، يجب أن يكون مشهي للطفل لا يحتوي فقط على الساندوتش بل يفضل وضع السناكس والفيشار والفواكه المجففة موضوع عليها شيكولاتة داكنة، والمكسرات، وزبدة الفول السوداني، كونها مشبعة».

مكونات اللانش بوكس المدرسي

كما حددت استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، الأطعمة الواجب وضعها داخل اللانش بوكس: «مزاج الأم ليس له علاقة بمتطلبات الطفل في الطعام، ومزاج الطفل الخاص يبدأ من فترة الحمل، وعلى مر الوقت العادات الغذائية بتشكل المزاج، وفي حالة فرض الطعام على الطفل سيتحول لطفل انتقائي لا إرادي، المتاح في البيت هو الأكل الصحي، ويجب وضع بدائل للأطعمة وعدم منعه من طعام معين حتى لا يجعله يتناوله دون معرفتها خارج المنزل».

أضافت: «يوصى بتناول 3 وجبات في اليوم وفي المنتصف وجبات بينية وهي السناكس مثل السوداني غير مملح وغير محمص، وتناول فواكه مختلفة من أفضلها الموز ومقرمشات، وبعد عودته من المدرسة يجب أن تكون وجبة الغداء متكاملة من الأشياء المفضلة لديه».

وأشارت استشاري التغذية خلال اللقاء، إلى عدم إجبار الطفل على تناول الوجبات على غير رغبته: «بلاش تفرضي على ابنك أكل معين، اتركيله حرية الاختيار».