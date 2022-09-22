علامات ثبوت الحمل.. «خلي بالك منها عشان تحافظي على الجنين»

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعتبر الحمل أو علامات ثبوت الحمل بشكل عام واحدة من الأمور التي يتخللها الشك، فلا تظهر جميعها لدى جميع النساء وقد لا تظهر في بعض الأحيان لذلك فإن الكشف الطبي في هذه الحالات، أما عن كيفية معرفة ثبوت الحمل فله أكثر من طريقة لكن أهمها الشعور بالوجع في البطن من الأمام.

علامات ثبوت الحمل

تتعدد علامات ثبوت الحمل، وتتشابه مع علامات حدوث الحمل نفسها، فإن الأعراض التي تشعرين بها عند التأكد من حدوث حمل تدل على ثبوته بالإضافة أيضاً إلى الكشف المستمر بالسونار الذي يجعلك أكثر اطمئنانا على صحة الجنين، وفق حديث دكتور عادل أبو الحسن، في لقاء تلفزيوني، «أول يوم في الحمل تبدأ تحس بوجع في البطن من قدام، أو في الظهر من الخلف مع نزول دم خفيف متقطع والألم بردو متقطع ودول أهم عرضين، عندها لازم كشف وسونار مهبلي، وتحليل حمل رقمي في الدم مرتين بين كل مرة 48 ساعة للتأكد من حدوث حمل ووجودة داخل الرحم، علشان كدة خلي بالك منها عشان تحافظي على الجنين».

علامات أخرى على حدوث الحمل

قبل التأكد من علامات ثبوت الحمل، هناك إشارات يمكن التأكد بها من حدوث الحمل في المنزل وذلك إذا لم يتوفر الكشف الطبي على الفور، ومن بينها النفور من الطعام، حيث لا يمكنك تحمل التذوق أو الشم أو حتى النظر إلى أطعمة معينة وهو من الأمور الشائعة، وكذلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كلا الأمرين يتجلى بدون سبب، وهناك علامات أخرى منها الآتي:

فقدان الدورة الشهرية أو تأخرها عن ميعادها.

غثيان.

حنان الثدي أو الثديين المنتفخين في الحجم.

كثرة التبول.

الشعور بالإرهاق الشديد .