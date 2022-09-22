10 فيتامينات لشعر صحي وغير متساقط.. تعرف على مصادرها طبيعية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشف الدكتور محمد رفعت طبيب أطفال، عن أن هناك 10 فيتامينات لها تأثير إيجابي ومباشر على صحة الشعر، وتعمل على تقليل تساقطه سواء للأطفال أو الكبار، وهم «ب12، سي، الحديد، الزنك، البيوتين (فيتامين ب7)، النياسين، أ والماغنسيوم، البروتين والفوليك أسيد».

فيتامين ب 12 يعد من فيتامينات الشعر الرئيسية

وأضاف «رفعت»، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ببرنامج «أجيال» على «راديو 9090»، أن فيتامين ب 12 يعد من فيتامينات الشعر الرئيسية، إضافة لكونه مهما لتحسين الحالة النفسية، لافتًا إلى مصادره الطبيعية باللحوم الحمراء والبيض والحبوب الكاملة وكل الخضروات الخضراء مثل الخس والسبانخ والجرجير، وكذلك بالخبز الأسمر «العيش البلدي»، كما أن فيتامين سي من الفيتامينات الأساسية لصحة الشعر، مؤكدا على توافره بالفلفل الأصفر والبرتقال والفراولة والبطاطس والجوافة والبروكلي والكيوي، وأن الجسم لا يحتاج هذه الفيتامينات بكميات كبيرة، كما أن الجسم يستفيد منها لأشياء عديدة بالجسم مثل التنفس والمناعة وغيرها.

المصادر الطبيعية للحديد والزنك

وتابع طبيب الأطفال، أن الحديد من العناصر الهامة لصحة الشعر، والذي يمكن الحصول عليه من اللحوم الحمراء والعدس البني والعسل الأسود والبنجر والكبدة واللبن والبيض والموز والكمثرى والبتنجان والتفاح، مشيرًا إلى أن الزنك من أهم العناصر لصحة الشعر، إضافة إلى أهميته للبشرة والأظافر فضلًا عن أهميته للمناعة، ويتوفر الزنك بمنتجات الالبان والبيض والمكسرات مثل الفول السوداني، مؤكدًا على أن إحتياج الجسم يقتصر على وحدة واحدة من أي نوع مكسرات. البيوتين.

المصادر الطبيعية للبيوتين

وأوضح «رفعت»، أن فيتامين البيوتين من العناصر الهامة لتوفير الأحماض الأمينية للشعر، وعلى رأسها الكيراتين، مشيرًا إلى أن معظم منتجات العناية بالشعر تكون غنية بالبايوتين، وأن البيوتين هو فيتامين ب7، المتوفر في البيض وأسماك مثل السلمون والفول السوداني والمشروم، كاشفًا أنه من العناصر التي تذوب في الماء ولا يستطيع الجسم تخزينه، لذلك من الضروري تناوله باستمرار، : «الأماكن الريفية الحلوة، اللي بيفطروا بيض وبيشربوا لبن وبيأكلوا قشطة، بيبقى شعرهم تقيل وبشرتهم حلوة لأنهم بيمدوا الجسم بفيتامينات من مصادره الطبيعية».

المصادر الطبيعية للفيتامينات

وأشار إلى أهمية فيتامين النياسين (ب3) وهو مضاد للأكسدة موجود باللوز والأفوكادو والبروكلي، وإلى أهمية فيتامين أ الموجود بالجزر والبطيخ والكنتلوب والخضروات الخضراء والكبدة والبيض واللبن، وفيتامين د الموجود بالسلمون والمشروم واللبن، إضافة للتعرض لأشعة الشمس، والماغنسيوم وموجود بالفاصوليا لخضراء والسلمون والفول والمكسرات، مؤكدًا على أهمية البروتين سواء حيواني أو نباتي مثل اللحوم والمشروم، وأهمية الفوليك أسيد لصحة الشعر الموجود بالخبز والبروتين والأسماك.

ونصح بضرورة الحصول عليهم من مصادرهم الغذائية، واقتصار الحصول عليهم في صورة دوائية في حال تعذر الحصول عليهم بصورتهم الغذائية، كأن يكون هناك حساسية من تناول بعض الأطعمة، مشددًا على ضرورة الحصول على جميع الفيتامينات مجتمعين.