الامارات | مسؤول تربوي يوضح حقيقة حادثة «المجدرة» في الاردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر أمني لوكالة اردني إنه تم إسعاف 8 طالبات في مدرسة حكومية، إثر تناولهن غداء جماعيا داخل داخل أحد الصفوف.

وأفاد المصدر بأن معلومات وردت لمديرية شرطة وسط عمان بوجود حالات تسمم في منطقة زهران بالعاصمة، وتم التوجه للموقع وتبين وجود 8 حالات، وفق مانشر موقع «عمون» الاخباري.

غير أن مدير تربية قصبة عمان سامي الوحش، أن طالبة واحدة فقط أصيبت داخل مدرسة حكومية في منطقة زهران، إثر تناول «مجدرة» أعدت خلال حصة مهنية، نافيا أن تكون الإصابة بالتسمم.

وأشار إلى أنها قد تكون بسبب «البرد وتفاعله مع الزيت»، موضحا أن الطالبة أصيبت بإعياء.