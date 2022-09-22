بعيون مصمم أزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وشيك خلال حضورهن مهرجان القاهرة للدراما مساء أمس، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة.

نستعرض أسوأ إطلالات النجمات، وفقًا لما ذكره مصمم الأزياء محمد كمال، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

- ياسمين رئيس:

اعترض مصمم الأزياء على لون فستان الفنانة ياسمين رئيس، قائلًا: "لو كانت اختارت لون غير كده، كان الموديل بقي أفضل كتير".

- سهر الصايغ:

المكياج غير موفق للفنانة سهر الصايغ.

- داليا البحيري:

أما عن إطلالة الفنانة داليا البحيري علق عليها قائلاً: "شيلي الفضي، وحطي أي لون غامق، الإطلالة هتروح منطقة تانية".

- رحمة أحمد:

بينما علق على فستان الفنانة رحمة أحمد وقال: "بغض النظر عن أن المكياج والشعر غير موفقين لـ مربوحة، إلا أنها اختارت متغامرش وتلبس كلاسيك أسود".

- مايان السيد:

وعن إطلالة الفنانة مايان السيد، علق قائلًا: "فستان شعبي جدا لـ ميان، اختيار خامات سيئة، سواء المخملية او الشيفون، إضافة إلى أنه مزعج جدًا للعين".

- دينا:

إطلالة الراقصة الاستعراضية دينا غير مناسبة للمهرجان، فهو فستان استعراضي بقدر ما يكون مناسبًا للسهرة.

- أمينة خليل:

وصف أيضًا إطلالة الفنانة أمينة خليل: "فستان كارثي لـ أمينة، مفهمتش إزاي تقف على الريد كاربت بفستان مش مكوي!".

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