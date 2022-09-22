6 نجمات تألقن بفساتين بفتحة ساق جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي - تصوير: إسلام فاروق

تتزين السجادة الحمراء دائما بإطلالات نجمات الفن، وسيطر على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى الفساتين بـ "فتحة ساق جريئة".

في التقرير نستعرض أبرز النجمات اللاتي ارتدن فساتين بصيحة الساق الجريئة.

درة:

ارتدت الفنانة درة فستانا طويلا باللون الروز، بقصة الكم الواحد، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن يكون شعرها مرفوع لأعلى.

هنا شيحة:

وأطلت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، مزينا ببعض التطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه وأسورة.

فوزية محمد:

ظهرت الفنانة فوزية محمد بفستان باللون الأسود مزود بفتحة ساق من الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

عفاف مصطفى:

وارتدت الفنانة عفاف مصطفى فستانت باللون الفضي بصيحة الكم الواحد ومزينا بالتطريزات بالكامل ومزود بفتحة ساق، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

سوزان نجم الدين:

وظهرت الفنانة سوزان نجم الدين بفستان طويل باللون الأبيض، مزينا ببعض التطريزات عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات منسدلا على الجانبين، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وسلسلة.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

منة شلبي:

وتألقت الفنانة منة شلبي فستان كت باللون الأبيض ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

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