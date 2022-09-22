"أناقة وشياكة".. إطلالات النجوم الرجال في مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
استطاع عدد من نجوم الفن الرجال خطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل مهرجان القاهرة للدراما.
وفي التقرير نستعرض أبرز إطلالات الرجال في افتتاح مهرجان القاهرة للدراما.
أحمد العوضي:
ارتدى الفنان أحمد العوضي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.
شيكو:
وظهر الفنان شيكو ببليزر قطيفة باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء بنفس اللون وربطة عنق باللون الأحمر.
أحمد فهمي:
تألق الفنان أحمد فهمي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.
أحمد عبد العزيز:
واختار الفنان أحمد عبد العزيز الظهور بفستان ببدلة باللون الأسود ونصق معها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.
محمد محمود عبد العزيز:
وارتدى الفنان محمد محمود عبد العزيز بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأزرق.
هاني سلامة:
وظهر أيضا الفنان هاني سلامة ببدلة باللون الرصاصي وربطة عنق بنفس اللون ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.
خالد عليش:
وأطل مذيع الراديو خالد عليش ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.
آسر ياسين:
وظهر الفنان آسر ياسين ببدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها قميص باللون الرصاصي الفاتح.
صبري فواز:
وارتدى الفنان صبري فواز بدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها قميص وحذاء باللون الأسود.
محمد رياض:
وأطل الفنان محمد رياض بدلة وربطة عنق باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأسود.
أحمد مجدي:
وتألق الفنان أحمد مجدي بدلة باللون البني ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود.
محمد نجاتي:
وارتدى الفنان محمد نجاتي بدلة باللون الأزرق الفاتح ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.
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