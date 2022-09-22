"جذابة ومتنوعة".. أبرز 30 إطلالة للنجمات في مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة خلال حضورهن مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتنوعت التصميمات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة والفساتين ذات القصات الجريئة والجامبسوت.

وفي الألبوم التالي، نستعرض لكم أبرز 30 صورة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما.

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