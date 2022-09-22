وفاة هشام سليم بسرطان الرئة.. أسباب وأعراض المرض الخطير وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نرمين ضيف الله

غيّب الموت الفنان هشام سليم، اليوم الخميس، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة، نتيجة إصابته بـ"سرطان الرئة".

وهشام محمد صالح سليم المولود في 24 يناير عام 1958، كان مصابًا بسرطان الرئة، وهو ثاني أكثر أنواعه شيوعًا في العالم، إذ أزهق أرواح 2.21 مليون شخص في العام 2020، من 10 ملايين رحلوا بسبب السرطان بمختلف أنواعه، وفق ما أوردت منظمة الصحة العالمية.

ما هو سرطان الرئة؟

يعد نوع من أنواع السرطان الخطير الذي ينتشر بسرعة كبيرة عندما تتعطل العمليات الطبيعية، ما يؤدي إلى تضخم السرطان ونمو غير طبيعي لا يمكن السيطرة عليها تتكون كتل من الورم ويغزو باقي أعضاء الجسم.

ويمكن أن ينمو مرة آخرى بعد إزالته ويسمى مرض "خبيثًا" أو سرطانيًا، وفقًا لما ورد في موقع "healthline" المعني بالصحة.

الأعراض

- السعال.

- بحة في الصوت.

- دم في البلغم.

- الضعف والإرهاق.

- الصفير.

- ألم في الصدر يزداد سوءًا مع السعال أو الضحك.

- ضيق التنفس وألم الصدر.

- فقدان الوزن غير المقصود.

- آلام العظام والصداع.

- ضعف العضلات.

- تدلي الجفن.

الأسباب

- التدخين من الأسباب الرئيسة

تُعزى نحو ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان إلى تعاطي التبغ، وارتفاع منسب كتلة الجسم، وتعاطي الكحول، وانخفاض مدخول الجسم من الفواكه والخضروات، وقلّة ممارسة النشاط البدني.

- استنشاق مواد خطرة مثل: الرادون، الاسبستوس، الزرنيخ، الكادميوم، الكروم، النيكل، اليورانيوم.

العلاج

العلاج الكيميائي

يعتبر نوع من الأدوية التي تعمل على قتل الخلايا سريعة النمو، مثل الخلايا السرطانية، كما يمكن حقن العلاج الكيميائي مباشرة في الوريد، أو عن طريق القسطرة.

الأوعية الدموية

يمكن أيضًا تناول هذه الأدوية عن طريق الفم أو عن طريق الوريد، وتكون أكثر فاعلية وتعالج السرطانات.

علاج إشعاعي

يعد طريقة من طرق علاج سرطان الرئة الفاعلة، وهو شكل من أشكال الأشعة السينية عالية الطاقة التي تقتل الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى استخدامه كعلاج أولي، ويعمل على توفير الراحة من الألم أو انسداد المسالك الهوائية أو ضيق التنفس أو السعال.

الجراحة

تعتبر الطريقة الأكثر فعالية لعلاج سرطان الرئة في مراحله المبكرة، وأيضا هي أفضل فرصة الشفاء للمرضى الذين أصيبوا بالمرض في مراحله المبكرة.

طرق الوقاية

- تجنب التدخين.

- عدم التعرض للمواد الكيميائية المعروفة بأنها تسبب السرطان، مثل: الزرنيخ والاسبستوس، والبريليوم والكادميوم.

- تجنب المواد التي تحتوي على النيكل أو الكروم، ومنتجات الفحم، وتلوث الهواء مثل عوادم محركات الديزل.

- اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

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