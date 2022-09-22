ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام؟.. أضرار صحية تهدد حياتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام؟.. سؤال يبحث عنه الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خاصة الذين يتبعون نظاما غذائيا ويأكلون بشراهة في «اليوم الفري»، لذلك يخشون من حدوث مضاعفات.

وأجابت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، عن سؤال ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام؟، أن يمكن حدوث زيادة دهون أو سمنة مائية بسبب الإفراط في تناوله.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطعام؟

وشرحت «شعير»، أضرار الإفراط في تناول الطعام قائلة: تحدث سمنة فعلية بسبب تناول الأسماك واللحوم المملحة أو الكتلة الفضلية بنهاية الأسبوع نتيجة الإفراط في تناول الطعام، الجسم يحتاج لتناول نحو 3500 سعر حراري زيادة عن الطبيعي في الأسبوع حتى يزيد في الوزن تقريبا نصف كيلو من الدهون الفعلية وبدون بذل مجهود لحرق هذه الدهون.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن في حال تناول الإنسان لأنواع مختلفة من الأطعمة مثل البتزا والحلويات والتسالي والتي تكون سعراتها الحرارية مرتفعة جدا، وخاصة مثل ما يفعل البعض في يومي الإجازة الأسبوعية ما يجعله يحصل على أكثر من احتياجه الأصلي ويتجاوز الـ3500 سعر حراري، ينتج عن ذلك تحزين نحو نصف كيلو دهون بالجسم أو أكثر عند الإفراط في تناول الطعام.

ما هي السمنة المائية؟

وأوضحت استشاري التغذية، مفهوم السمنة المائية قائلة: «يحدث سمنة ليست حقيقة وهي السمنة المائية التي تحدث بسبب تناول الأطعمة المملحة مثل المخللات واللحوم المملحة والأسماك، ويكتشف بعدها الشخص زيادة على الميزان تقريبا 4 أو 5 كيلو، إلا أنها تكون مياه ويتم التخلص منها تقريا خلال 10 أو 15 يوم بس خطورتها بقى أنها بترفع الضغط وبتغلف الخلايا الدهنية وبتقلل من عملية حرق الدهون الزيادة».

ونصحت خبيرة التغذية، بعدم الإفراط في تناول الطعام حتى لا يحدث انتفاخات في القولون وتلبكات معوية وتجمع فضلات الأكل ما يحدث زيادة في الوزن.

وفيما يلي بعض الأضرار الأخرى في حال الإفراط في تناول الطعام بحسب الدكتور كريم رضوان، أخصائي العلاج طبيعي والحاصل على ماجستير تغذية بجامعة القاهرة، وموقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص.

- تراكم الدهون.

- تحدث مقاومة الأنسولين في الجسم.

- أمراض القلب نتيجة تراكم طبقات من الدهون في الشرايين.

- آلام في المعدة وحرقة المعدة.

- الكسل والخمول وقلة الحركة.

- الشعور الدائم بالندم.