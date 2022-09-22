طريقة عمل الشكشوكة السعودية بالطماطم.. خطوات سهلة لطعم أفضل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتساءل الكثير من الأمهات عن طريقة عمل الشكشوكة السعودية بالطماطم، حيث تعتبر كوجبة إفطار جيدة للأطفال، كنوع من أنواع التجديد في ظل تكرار نفس المكونات، على الرغم من خطواتها البسيطة والسهلة والسريعة.

ويستعرض «هن»، طريقة عمل الشكشوكة السعودية بالطماطم، وهي كالتالي:

طريقة عمل الشكشوكة السعودية بالطماطم

فيما يلي طريقة عمل الشكشوكة بسهولة:

5 بيضات كبيرة.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات.

2 ثمرة طماطم متوسطة مفرومتان ناعمًا.

ثمرة فلفل أخضر حار مفرومة (اختياري).

ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

¼ ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الشكشوكة السعودية بالطماطم

يوضع البيض والملح والفلفل الأسود في وعاء، ويخفق جيدًا.

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم يضاف البصل وقلبيه حتى يذبل.

يضاف الفلفل الحار، ويقلب لمدة 30 ثانية، ثم تضاف الطماطم والصلصة والبابريكا والبهارات والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

تفطى المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقتين.

يضاف البيض وقلبي باستمرار لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى ينضج البيض.

ضعي الشكشوكة في طبق التقديم، وزينيها بأوراق الكزبرة، ثم قدميها ساخنة مع الخبز.

طريقة عمل البيض بالطماطم

ثمرة طماطم كبير مقشرة ومفرومة.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير البيض بالطماطم

يسخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

تضاف الطماطم والملح ويقلب حتى تبدأ بالغليان.

يضاف البيض ويحرك حتى ينضج البيض بالدرجة المفضلة لديكِ.

يتبل بالفلفل الأسود ويقدم ساخن مع الخبز.

طريقة عمل الشكشوكة بالطماطم السعودية

6 بيض‏ات.

4 ثمرات فلفل مقطع مكعبات‏.

4 ثمرات طماطم مقطعة مكعبات‏.

2 ثمرة بصل مقطع شرائح‏.

¼ كوب زيت‏.

فص ثوم مهروس.‏

معلقة صغيرة فلفل أسود‏.

½ معلقة صغيرة كمون‏.

ملح.

طريقة التحضير

يشوح البصل بالزيت في قدر متوسط على النار وقبل أن يذبل يضاف الفلفل المقطع والطماطم ويقلب.

يضاف الثوم والملح على الخليط وتقلب المكونات.

يضاف البيض فوق الخليط وتخفف النار حتى تتجانس المكونات وتنضج.

يرش الفلفل الأسود المطحون والكمون فوق الشكشوكة وقدميها ساخنة.