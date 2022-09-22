الخطوات الصحيحة لوضع كريم الأساس للحصول على مكياج ناعم.. امسحي الفائض

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كريم الأساس هو أساس مظهر المكياج الخالي من العيوب والناعم، ومن المهم معرفة كيفية وضعه بطريقة صحيحة للحصول على ملمس طبيعي يشبه الجلد تماما، حيث يكمن سر المكياج الجميل في الأدوات والتقنيات الصحيحة.

ويوضح «هن»، الخطوات والطريقة الصحيحة لوضع كريم الأساس، بحسب ما نشره موقع «ستايل كريز» المتخصص في لايف ستايل:

كيفية وضع كريم الأساس السائل

هناك بعض الأدوات تحتاجينها عند وضع كريم الأساس على بشرتك وهي:

منظف.

مرطب.

البرايمر التمهيدي.

كريم أساس سائل.

كونسيلر

فرشاة الأساس.

إسفنجة.

الخطوات الصحيحة لوضع كريم الأساس

بداية يجب أن تنظفي وجهك، ثم وضع المرطب والبرايمر لغلق المسام والبدء في وضع كريم الأساس.

ضعي القليل من كريم الأساس السائل على ظهر يدك وضعيه على وجهك بالكامل.

ركزي على المناطق التي تحتاج إلى تغطية، مثل الذقن وحول الفم والمناطق المصطبغة.

يمكنك أيضًا مزج كريم الأساس مع زيت للوجه أو هايلايتر سائل للحصول على هذا التوهج الإضافي.

استخدمي مضختين من بخاخ تثبيت المكياج ورطبي فرشاة كريم الأساس، امسحي الفائض، بحركة سريعة ولطيفة.

وزعي كريم الأساس على وجهك ورقبتك وأذنيك بالتساوي.

بللي الإسفنجة بالبخاخ واستخدميها على وجهك بالكامل لمزج كريم الأساس، وامتصاص الفائض، وتنعيم أي خطوط حدثت بالفرشاة.

هذه الخطوة اختيارية، إذا كان لديك فرط تصبغ أو ندبات حب الشباب، يمكن أن يساعدك الكونسيلر في الحصول على بشرة متناسقة اللون، ضعي بضع نقاط واستخدمي أصابعك للتربيت عليها ومزج الحواف الخارجية.