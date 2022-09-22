ما هو الحمل الكاذب؟.. استشاري نساء وتوليد يوضح أسبابه وأعراضه

القاهرة - سمر حسين - صحة

فجأة ودون مقدمات تشعر المرأة ببعض الأعراض التي تجعلها في حيرة من أمرها لتتوهم أنه حمل، لتشابهه مع الأعراض الحقيقية، خاصة الآلام والوجع المصحوبين بالاكتئاب، وتتساءل البعض ماهو الحمل الكاذب؟

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، ما هو الحمل الكاذب، أسبابه وأعراضه، والحالات التي تتسبب في حدوثه.

ما هو الحمل الكاذب

تحدث الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد، عن ما هو الحمل الكاذب، وأسباب حدوثه قائلا: «يمكن أن يكون السبب الرئيسي هو العامل النفسي، خاصة إذا كان الزواج منذ سنوات ولم يحدث حمل لفترة طويلة، ما يجعل المرأة تتوهم بالأعراض التي يمكن أن تتشابه مع أعراض الحمل المعروفة، بخلاف الرغبة في الحمل بشكل شديد، حيث يحدث تفاعل بين الجسد والعقل».

أعراض الحمل الكاذب

وفيما يخص أعراض الحمل الكاذب، تابع استشاري أمراض النساء والتوليد، قائلًا: «هناك بعض الأدوية تتسبب في حدوث انتفاخ في منطقة البطن بشكل مفاجئ، فضلا عن زيادة في الوزن، كما يمكن أن يكون الاكتئاب عاملا مساعدا خاصة إذا كانت السيدة تعتاد على تناول الطعام بكثرة، بجانب تشخيص كاذب من الطبيب بواسطة الفحوصات الروتينية، والفحص الجسدي كإجراء فحص في منطقة الحوض ، كما تلعب انقطاع الدورة الشهرية لفترة دورا كبيرا في التوهم بالحمل الكاذب، بخلاف زيادة حجم الثديين، والتغيرات في الحلمتين وتكون الحليب في الثديين».

أسباب الحمل الكاذب

كما أشار الدكتور محمد منصور، إلى أسباب الحمل الكاذب، قائلا: «يحدث نتيجة خلل الهرمونات التي يمكن أن تتسبب في الشعور بالحمل الكاذب، كما يعتبر عامل التقدم في السن واحدًا من الأسباب القوية، بسبب اقتراب المرأة من سن اليأس أو دخولها في مرحلة الأربعينات، أو حدوث مشاكل في الغدة النخامية التي تساعد على إفراز الهرمونات لعملية التبويض».