5 نجمات أثارت الجدل بإطلالتهن في مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

استطاعت العديد من نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء في خلال حضورهن مهرجان "القاهرة للدراما" في دورته الأولى.

وهناك بعض الإطلالات التي أثارت الجدل نستعرضها لكم على النحو التالي:

دينا الشربيني:

ارتدت الفنانة دينا الشربيني فستانًا قصيرًا فوق الركبة، بقصة الكب، ومكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

- سلمي أبو ضيف:

وظهرت الفنانة سلمي أبوضيف ببدلة جريئة باللون الأسود اللامع، تتميز بأنها مكشوفة عند منطقة الصدر.

وبمكياج ناعم، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على كتفيها.

- نجلاء بدر:

وتألقت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأخضر، تميز بأنه بقصة الكب، ومكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات منسدلا على الجانبين.

درة:

وظهرت الفنانة درة على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، إذ ارتدت درة فستانًا طويلًا باللون الروز، بقصة الكم الواحد، تميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن يكون شعرها مرفوع لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي، وحذاء فضي.

منة شلبي:

كما خطفت الفنانة منة شلبي الأنظار الأنظار، وارتدت فستانًا طويلا باللون الأبيض، تميز بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى.

وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.

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