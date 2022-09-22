بإطلالات أنيقة وجذابة.. عائلة روجينا تتألق في مهرجان "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الفنانة روجينا رفقة زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي، وبناتهما على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بإطلالات جذابة.

وأطلت روجينا بفستان طويل باللون الفوشيا، واعتمدت مكياج ناعم.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم، وحلق.

أما زوجها، ظهر ببدلة باللون الأسود، منسقًا أسفلها قميص باللون الأبيض.

بينما ارتدت الابنة الكبري، فستانا طويلا باللون الأسود، يتميز بوجود فتحة ساق جريئة، وبمكياج ناعم.

وأطلت الابنة الصغري، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة، يتميز بأنه بقصة الكب.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.