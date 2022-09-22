الطريقة الصحيحة لغسل الدواجن واللحوم.. الليمون فقط للكبدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُنصح دائما بغسل الأطعمة قبل تناولها أو تجميدها بوضعها في الفريزر، لكن من الضروري معرفة الطريقة الصحيحة لغسل الأنواع المختلفة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية أو تصيب بالأمراض.

قد تقع بعض السيدات في خطأ متعلق بغسل الدواجن واللحوم والأسماك وتعقيم المطبخ والحوض تمامًا للتخلص من الميكروبات والفيروسات، لذا نوضح لكم الطريقة الصحيحة وفق ما ذكرت د. شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، على جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"

أولاً الدواجن:

- من الضروري غسل الدواجن قبل التجميد

- تفريغ الدواجن من الكيس مباشرة إلى إناء موضوع في الحوض، دون أن نسمح أن تنسكب سوائل الدجاجة على الأرض والطاولات، ثم غسلها جيدا بالماء والخل.

- فرك الدواجن بالملح والدقيق لإزالة "الزفارة".

- نقعها مدة بسيطة ربع ساعة في الخل أو الليمون والماء.

- ممنوع نقعها عدة ساعات أو أيام.

- لتطييب أنسجة الدجاجة يمكنك تتبيلها ثم إضافة الليمون أو الخل لأنهما يعملان على تطرية الأنسجة، ويمكن تركها في الثلاجة وصلاحيتها 3 أيام.

- ممنووع الغسل بالصابون السائل.

- غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون ونطهر الحوض بالخل.

- يُنصح أن تقوم ربة المنزل بتخصيص "بلانشة" أو لوح تقطيع للدواجن ولا يتم تقطيع خضراوات أو لحوم عليه، ثم غسله جيدا بالماء والصابون والخل لتطهيره.

- إذا أرادت ربة المنزل التأكد من قتل جميع الميكروبات العالقة في حوض المطبخ او الطاولات أثناء غسل الدجاجة ما عليها إلا أن تضع بخاخة بها خل مركز وتقوم برش الحوض والطاولات، وهو مطهر آمن نستطيع استخدامه في أسطح تلامس الطعام.

- الدواجن بعد غسلها يتم تصفيتها ثم وضعها في أكياس ثقيلة وليست خفيفة، ونحاول إخراجها الهواء منها قدر المستطاع منعا لحروق التجميد.

ثانياً اللحوم:

- اللحمة لا يتم غسلها قبل التجميد، لأن غسلها قبل تجميدها يفقدها الوسط الحامضي الذي تكون أثناء عملية التيبس الرمي والوسط وهو أمر مهم جدا لحفظها وتطييب أنسجتها لإعطائها طعم ألذ.

- تجميد اللحوم بردو في أكياس ثقيلة وليست خفيفة، ونحاول نخرج الهواء منها قدر المستطاع منعا لحروق التجميد.

- بعد فك اللحوم يتم شطفها سريعا دون نقع.

- يمكن تتبلها ونتركها في الثلاجة دون تجميد لغاية 3 أيام، كي تكتسب الطعم وتطيب أنسجتها من غير محاليل معالجة الجفاف.

ثالثاً الأسماك:

- قبل تجميد الأسماك ضروري يتم فتحها وتنظيفها والتخلص من أحشاءها حتى لا تفسد بسرعة.

- التخلص من رأس السمكة.

- غسل السمك جيدا والتخلص من أي بواقي أحشاء داخله ويكفي الغسل بالماء.

- يتم تصفيته للتخلص من أي مياه زائدة.

- بعد فك التجميد بالطرق نكتفي بشطفة سريعة للأسماك قبل تتبيلها وطهيها ولا يتم نقعها.

- يجوز أيضا تتبيل الأسماك بعد تفريغ أحشاءها وغسلها ووضعها في الثلاجة لمدة 3 أيام.

رابعا: الكبدة :

- الكبدة لا يتم غسلها، إنما نضعها في مصفاة ونعصر عليها ليمون ونتركها تتصفى ثم نطهوها بالطرق المعتادة.