هشام سليم يكشف علاقته بوالدته: «كانت السبب في دخولي التمثيل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

والدته كانت سببا في دخوله مجال الفن، لاحظت موهبته منذ صغره فعملت على تنميتها من خلال طلبها منه أداء بعض المشاهد في المنزل، لتتحول إلى رغبة داخلها محاولة إقناع والده، حتى ظهر الفنان الراحل هشام سليم، على الشاشة لأول مرة في فيلم «إمبراطورية ميم»، وفق ما رواه في أحد اللقاءات التليفزيونية.

وأجاب الفنان هشام سليم في لقاء سابق ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، على سؤالها له هل الفنانة فاتن حمامة هي من حاولت إقناع والدك الدخول في التمثيل بعدما رأت أنك مناسب لأداء دور في فيلم «إمبراطورية ميم»؟، ليرد قائلا إن والدته كانت السبب في إقناع والده بالتحاقه بهذه المهنة.

والدة هشام سليم السبب في تمثيله

وتذكر الراحل هشام سليم طفولته مع والدته قائلا: «لما كنت صغير، دائما ماما كانت بتطلب مني أداء بعض الشخصيات، كانت تقولي (يايا) اعمل أنك مكسوف، اعمل أنك مبسوط، وغيره، وأنا كنت بعمل، وتقولي يايا هتطلع ممثل دولي».

وتابع الفنان الذي توفى منذ قليل عن عمر يناهز 64 عامًا، حديثه في الحوار السابق عن والدته قائلا: «فاتت الأيام والسنين وبصيت ليها وقولتلها تصدقي أن عندك حق طلعت ممثل».

علاقة هشام سليم بوالده: اعتذر لينا

وتحدث سليم في لقاء سابق في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشةdmc، عن طريقة تربية والده له هو وشقيقه خالد، قائلا: «إن أول 14 سنة في عمره كان الأب قاسي وصارم جدا ومش بيقبل حاجات كتير لحد ما كبرنا كنا بتكلم في كل حاجة».

وأشار الراحل إلى أنه تعلم من والده اتخاذ القرار في كل الأمور الحياتية وتحمل مسؤولية ذلك: «أحلى حاجة فيه بيخلينا ناخد قررنا في كل حاجة، ويقول يابني أنا معاك النهاردة بكرة مش معاك، من دلوقتي خد قرارك وتتحمل نتيجة هذا القرار».

وتذكر الراحل في لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، موقف لوالده معه هو وشقيقه عندما كان عمرهما في الثلاثينات، قائلا: «نده علينا وقعد معانا قالنا أنا آسف، بصينا لبعض قولناله على إيه، قالنا عشان كنت بضربكم عشان متكدبوش بس الواضح الناس كلها بتكذب كان المفروض أسيبكم زي الناس كلها كده ومضغطش عليكم إنكم متكدبوش، بصينا لي قولناله تفتكر لو عايزين نكدب مش هنكدب عشان إنت قولتلنا كده بص لينا قالنا اه صح عندكم حق وراح ماشي».