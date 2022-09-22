علاقة فريدة بين يسرا وهشام سليم: «مرات أخويا العاقلة ومبتدخلش في خصوصياتهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة فريدة جمعت الفنانة يسرا، بالفنان الراحل هشام سليم، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض عن عمر 64 عاما، فهو كان شقيق زوجها خالد سليم، وربطتهما علاقة نسب، وتحدث عنها، خلال لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي.

علاقة هشام سليم ويسرا

«سلايف عدايل مش عارف كل اللي اعرفه إنها مرات أخويا»، هكذا بدأ هشام سليم كلامه عن يسرا زوجة شقيقه، وقال أيضا إن علاقته بيسرا جيدة جدا فهي زوجة شقيقه ولا توجد خلافات بينهما، وفي لقاء آخر وصفها بأن «قلبها كبير جدا بتحب الناس كلها، مخها كويس أوي بتفكر كويس، بتتحمل مسئولية، وواضحة وصريحة وبتديني أمل في الحياة، لا توسطني في أي خلاف مع أخويا لأننا إتربينا على كدة، مبتدخلش في خصوصياتهم».

على الجانب الآخر وصفت يسرا هشام سليم، بأنه أب رائع وأنها فخورة به وبموقفه مع نجله نور هشام سليم ما يعكس علاقتهما الطيبة، ووصفت نور بأنه جرئ وشجاع في الاعتراف بالصراع الذي ظل به سنوات طويلة منذ 26 عاما، قائلة: «على قدر شهامته أصبحت حكاية نجله مختلفة عن السائد وأن تعاطف الجمهور جاء من منطق أن هذا الأمر بيد الله وحده».

وقال «سليم»، إنهما قدما سويا إعلان ترويجي من قبل حول العلاقات العائلية وعندما أبلغ هشام سليم بأنه سوف يقدم الإعلان مع يسرا وافق، «عملنا إعلان وأخويا كان معانا، الإعلان عن العلاقات العائلية بين الفنانين مي سليم وميس حمدان، حسين فهمي ومطصفى فهمي».

وتحدث الفنان الراحل هشام سليم، عن علاقته بشقيقه مؤكدا أنه حاول إقناعه بالتمثيل ولكنه رفض: «كل ما أقوله مثل يا خالد يقولي لا أنت بتمثل أنا مش همثل، ولما طلبوا مني يظهر في الإعلان قلت لهم ماليش دعوة قولوا ليسرا ياما اقنعته يمثل ورفض»، وبالفعل نجحت يسرا في إقناع زوجها بالظهور والذي قام بذلك فقط إرضاءً لزوجته وشقيقه.