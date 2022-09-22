«القومي للمرأة»: الدولة مكنت النساء اقتصاديا وحولت المعيلات لـ«منتجات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من المبادرات المختلفة دشنتها الدولة المصرية للاهتمام بالمرأة في المحافظات الحدودية التي كانت مهملة، حيث شهدت تطورا كبيرا خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكم، وفي هذا الشأن، قالت سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدولة مهتمة بعدالة التنمية بين كل المحافظات.

«جبريل»: تحويل النساء المعيلات إلى منتجات

وقالت «جبريل»: «يجرى العمل على تحويل النساء المعيلات إلى نساء منتجات وهذا هو الهدف الأكبر من محور التمكين الاقتصادي الذي يتبناه المجلس القومي للمرأة».

المحافظات الحدودية تشهد اهتماما كبيرا بالنساء

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «هناك اهتمامًا بالمرأة في المحافظات الحدودية خاصة في سيناء، باعتبارها محافظة الأمن القومي الأول، ويتم الاهتمام بالمرأة من جوانب التمكين كافة، اقتصاديًا، اجتماعيًا، قانونيًا وثقافيًا».

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، أن هناك مشروعات كثيرة تُطبق على مستوى كل المحافظات، مؤكدة أن برامج التمكين الاقتصادي ليست مجرد شعار، لكنها آليات ومراحل للتوعية بأهمية التمكين وتنمية المهارات وبناء القدرات وتوفير المناخ والبيئة الجيدة للمرأة حتى تستطيع أن يكون لها مشروع ودخل.