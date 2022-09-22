7 علامات تنذر بالخطر أثناء الحمل.. أبرزها الصداع الشديد وزغللة العين

القاهرة - سمر حسين - صحة

نشر برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الرسائل المتعلقة بصحة وسلامة الأم والطفل والأسرة تحت شعار « صحتك ثروتك.. إنتى وأسرتك».

وناشدت رسائل الحملة وفق تقرير صادر عنها، الأمهات باتباع العديد من النصائح لضمان مرور فترة الحمل بأمان، مؤكدة أن هناك العديد من علامات الخطر أثناء الحمل أبرزها الصداع الشديد وزغللة العين، وهي كالتالي:

علامات الخطر أثناء الحمل

- نزيف مهبلي.

- مغص شديد.

- صداع شديد وزغللة في العين.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- القئ المستمر.

- عدم الإحساس بحركة الجنين.

الحالات التي تستلزم الولادة بالمستشفى

- سن الحامل أصغر من 20 سنة أو أكبر من 35عاما.

- طول الحامل أقل من 150 سم «الحوض ضيق».

- في حاله الحمل الأول يفضل الولادة بالمستشفى.

- أكثر من ثلاث ولادات سابقة.

- إذا كان الجنين في وضع غير طبيعي «مقعدي - بالعرض - عدم نزول الرأس في الحوض».

- في حالة الحمل بالتوائم.

- إذا كانت الحامل مصابة بأي مرض مزمن مثل «السكر - أمراض القلب - ارتفاع الضغط - فقر دم شديد».

- إذا تعرضت الحامل أو مواليدها لمشاكل في الولادات السابقة «ولادة عسرة - ولادة قيصرية - ولادة قبل الموعد - مولود ناقص الوزن أو متوفي أو مشوه».

- حدوث نزيف قبل الولادة.

- انفجار جيب المياه وتأخر الطلق.

وأشار البرنامج إلى أن علامات بدء الولادة، تتمثل في « نزول إفراز مخاطي مدمم، والطلق؛ وهو عبارة عن تقلصات لا إرادية في الرحم بهدف دفع الجنين للخارج، نزول السائل الأمنيوسي من المهبل «تمزق جيب المياه».

ماذا تفعل الحامل عند الشعور ببدء علامات الولادة

ووجهت رسائل حملة برنامج «وعي» الحامل، باتباع الخطوات التالية عند الشعور ببدء علامات الولادة:

- طلب الطبيب أو الذهاب للمستشفى.

- عدم الحزق عند الشعور بالطلق، بل أخذ نفس عميق.

- المحافظة على نظافة الجسم وأخذ حمام دافء.

- المشي يساعد كثيراً على بدء عملية الولادة وتسهيل اتساع عنق الرحم.

- لا داعي للقلق أو الخوف، فالغالبية العظمى من النساء تلدن بدون مشاكل.