5 أشياء للعناية الشخصية للرجل.. أبرزها منظف الوجه ومزيل العرق

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يحتاج الرجال إلى عناية شخصية يومية، سواء للبشرة أو للشعر، وهناك 5 أشياء لا غنى عنها للعناية الشخصية يجب على الرجل الاهتمام بها، وذلك بحسب ما نشر موقع مجلة GQ المتخصصة في شؤون الرجال.

5 أشياء لا غنى عنها للعناية الشخصية

المنظف:

منطف الوجه والبشرة واحد من أهم المنتجات التي يجب عليك استخدامها يوميا، فهو يخلصك من الدهون الزائدة التي تسبب الحبوب، وكذلك يترك بشرتك نظيفة ومنتعشة، ومنظف الوجه أفضل بكثير من استخدام الصابون العادي على البشرة.

المرطب:

المرطب من فوائده ترطيب البشرة ومنع الجفاف والقشور التي تتكون وخاصة في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، وقلة شرب المياه.

الشامبو:

اختيار شامبو مناسب لنوع شعرك مهم للغاية للحصول على أفضل نتيجة وأفضل مظهر لشعرك خلال اليوم.

مزيل العرق:

حتى لو لم ترغب في وضع عطر فواح فإن مزيل العرق أكثر أهمية في تلك الحالة، ولن تشعر مهما كان الجو حار أو رطب برائحة غير مرغوب فيها.

منتج للشعر:

إما كريم أو جل يمكنك وضع هذا المنتج على شعرك بشكل يومي للحصول على التصفيفة الملائمة حسب نوع شعرك.