الامارات | ميزة جديدة على تيك توك.. تُبقي عشاق الكتب على المنصة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت منصة "تيك توك" خاصية جديدة تضيف لمحبي الكتب بُعداً جديداً على المنصة.

إذ يعتبر وسم #BookTok الذي يضيفه مستخدمو تويتر على مناقشاتهم وتوصياتهم للكتب، أحد أكثر الوسوم شعبية على تيك توك بأكثر من 77 مليار مشاهدة على مستوى العالم.

لذا، عزمت "تيك توك" على الاستثمار في هذا "المجتمع الكبير" من خلال عقد شراكة مع دار النشر Penguin Random House لإطلاق ميزة جديدة، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حالياً، تتيح للمستخدمين مشاركة كتبهم المفضلة ومتابعة ما يتعلق بها.

يمكن للمستخدمين الآن ربط الكتب التي لدى Penguin Random House داخل مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر رابط إلكتروني.

وعندما ينقر المستخدمون على الرابط، يتم توجيههم إلى صفحة تحتوي على تفاصيل حول الكتاب، فيها ملخص موجز ومجموعة من مقاطع الفيديو الأخرى المربوطة بنفس الكتاب.

باستخدام هذه الميزة، لن يضطر المستخدمون فتح تطبيق أو محرك بحث منفصل للبحث عن تفاصيل الكتاب إذا كان منشئ المقطع قد ربطه به.

أيضًا، نظرًا لأن الميزة ستعرض مقاطع فيديو أخرى مرتبطة بنفس الكتاب، فسيُتاح للمستخدمين رؤية المزيد من التعليقات حول العنوان من مستخدمي وسم #BookTok الآخرين.

يمكن لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الآن الوصول إلى الميزة بالنقر على "إضافة رابط" والبحث عن "الكتب" قبل نشر الفيديو الخاص بهم.

ويمكن للمستخدمين وضع علامة على أي كتاب من كتب Penguin Random House، وبمجرد نشر الفيديو، سيظهر الكتاب المحدد فوق التسميات التوضيحية.