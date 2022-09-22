الأبيض يليق بها.. منة شلبي تتألق بإطلالة ناعمة في مهرجان "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت الفنانة منة شلبي الأنظار على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وخطفت الأنظار بإطلالة ناعمة.

وارتدت منة فستانا طويلا باللون الأبيض، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى.

وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وخاتم.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.