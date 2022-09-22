اظبط مزاجك.. مع أفضل أنواع ماكينات صناعة القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر فنجان القهوة الممزوج مع الأنغام الفيروزية صباحًا من أفضل مصادر الطاقة الإيجابية لدى العديد من الأشخاص، حيث تعتبر القهوة من المشروبات التي تتمتع بشعبية كبيرة، لما تمتاز به من خصائص ،فتساعدبالشعور بالنشاط والحيوية، ويحاول الكثير أن يبدع في طريقة صنعها بنكهات وطرق مختلفة، لتظهر ماكينة تحضير القهوة لكي تسهل عمل فنجان القهوة الصباحي بطرق احترافية تغنيك عن الكافيهات بأقل مجهود .

في هذا المقال يرشح لك الخليج 365 أفضل وأرخص ماكينات صناعة القهوة، لتستمتع بقهوتك بالمنزل أو المكتب.

ماكينة صنع القهوة لكوب واحد

فلتر دائم قابل للإزالة ويغلق تلقائيًا بمجرد الانتهاء من التخمير، يتميز بفلتر من النايلون وكوب للسفر، يتميز بزر واحد لسهولة التشغيل

- سعة 1 كوب

- فلتر دائم وملعقة جرعات متضمنة

- مج سيراميك

- تصميم مدمج ومريح لتوفير المساحة

- مفتاح تشغيل/إيقاف

تأتي ماكينة صنع القهوة هذه بخصم فوري 25%.

ماكينة تحضير القهوة التركية زجاج من سوكاني

تمتع بإعداد كوبًا سريعًا من المشروبات التي ستعيد لك النشاط والحيوية مع ماكينة تحضير القهوة التركي الزجاجية من سوكاني، فالغلاية المحمولة مثالية لغلي الماء أو تحضير القهوة، بسعة 500 مل، فإن وعاء القهوة كافٍ للاستخدام الفردي. تتميز الماكينة بوجود علامات التدريج التي تتيح لك وضع الكمية الصحيحة، تتميز الغلاية بمقبض قوي ليوفر لك إمساكًا قويًا ومريحًا، يضمن هيكلها عالي الجودة استخدمًا آمنًا ويمكن الاعتماد عليه دون أي خوف.

- مثالية للاستخدام في المنزل والمكتب على حدٍ سواء، فإنها تعد الاختيار الأمثل للاستخدام الفردي،يمتزج التصميم الأملس والصلب معًا بشكل رائع مع كلا الإعدادين.

ماكينة تحضير القهوة الفرنسية

يمكنك الاستمتاع بالأوقات الجيدة مع الأصدقاء والعائلة

- صحية وآمنة.

- سهل الاستخدام

- عالي الجودة

- يمنع الماء من التسرب أو الانسكاب؛ المقبض مصمم بشكل مريح ومقاوم لدرجات الحرارة العالية

- سهل التنظيف سهل الفك والغسيل.

- تصميم كلاسيكي، يضفي المظهر الأنيق واللون الأسود جوًا مريحًا عند صنع القهوة بدون عناء بمذاق أصلي.

- طرق مختلفة للاستخدام تستخدم لتحضير القهوة والشاي وتبخير الحليب لصنع الكابتشينو واللاتيه المثالية.

تأتي هذه الماكينة بخصم فوري 20%

ماكينة تحضير القهوة باريستا من ميانتا

استطاعت ماركة ميانتا أن تقوم بإثبات قوتها وسط منافسة العديد من الماركات القوية في إنتاج ماكينة قهوة

تتميز ماكينة تحضير القهوة باريستا بأنها:-

- حجمها صغير ووزنها خفيف

- يأتى معها مج معياري من السيراميك ومعلقة معيارية

- جيدة في عمل القهوة الامريكانى فقط في اسرع وقت

- سعرها رخيص للغاية

- تصميم صغير ومريح لتوفير المساحة.

- يأتي معها فلتر بلاستيكى دائم

- سهلة الاستخدام

تأتي بخصم فوري 8%