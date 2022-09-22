أخصائية تخاطب تحذر من علامات على الطفل بعد الولادة.. أبرزها عدم التواصل البصري

القاهرة - سمر حسين - ماما

بعد أشهر من الولادة تجد الأم طفلها، لا يتفاعل معها ولا يستخدم بعض الحواس الخمس، كمحاولة الكلام أو السمع، فضلًا عن عدم التجاوب حينما يحاول لفت انتباهه أحد من المحيطين به، لتتفاجأ فيما بعد بوجود مشكلة في النظر، لتبدأ الأمهات في رحلة كبيرة بين الأطباء في مختلف التخصصات من بينها، أخصائي التخاطب والتربية.

سارة منصور، أخصائية تخاطب وتعديل السلوك، تحدثت عن الفرق بين الاضطراب اللغوي وتأخر الكلام وطرق علاجهما، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»: «أهم نقطة بيغفل عنها الكثير هي الكشف على الطفل في بداية الولادة، في أطباء حتى بتغفل عن الكشف على أعضاء نطق الطفل وعلى السمع، بييجي أطفال اتأخرت لسن 3 سنين ونكتشف بعد كده إنه مش سامعنا أو عنده ربط في اللسان، ومش قادر يتكلم، المفروض الكشف أول يومين بعد الولادة، ونشوف اللسان مربوط أم لا، لإنه سيؤثر على طريقة البلع ومشاكل في الرضاعة».

مشاكل اضطراب الكلام

«ربط اللسان مش هيظهر تاني، السخونية ودور البرد الحاد يمكن أن يؤدي لحدوث مياه خلف الأذن»، بهذه العبارة واصلت سارة منصور، الحديث عن مشاكل السمع والنطق قائلة: «التهاب الأذن يمكن أن يؤدي لصعوبة واضطراب في السمع، وبالتالي مخارج الحروف بتكون غير مضبوطة ويمكن أن يظهر على سن العامين، المشكلة إن الطفل بيحاول التواصل من أول يوم، من أول ما بيبصلنا، ولو عنده مشكلة في التواصل البصري ومفيش تجاوب المفروض تقلق وتبدأ تدور على أصل المشكلة، معظم الناس بتعتقد إن القلق بيكون بعد وصوله لـ3 سنين».

الفرق بين الاضطراب اللغوي وتأخر الكلام

وتابعت أخصائية التربية وتعديل السلوك، خلال اللقاء حديثها عن الفرق بين الاضطراب اللغوي وتأخر الكلام: «الطفل بطبعه بيشوف السهل وبيعمله، هناك لغة استقبالية وأخرى تعبيرية، وأول ما بيتولد لحد 10 شهور إحنا في الفترة دي بيبدأ يلاغي أو يلعب، من 10 إلى 13 شهر، بيبدأ الطفل يقول حروف جنب بعض يكون كلمة خفيفة وصوتيات، وتفاعل مع الطلبات البسيطة، اللغة التعبيرية من خلال محاولة إظهار الفهم الأسماء والأشخاص، من أول سنة و4 شهور، بيبدأ الطفل يكون الكلمات، سن العامين يجب أن يكون الطفل عنده حصيلة كلمات من 50 إلى 300 كلمة».