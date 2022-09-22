ابتكار جديد للحفاظ على البشرة في المنزل.. ما علاقة وكالة ناسا؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحفاظ على البشرة أمر أساسي تحرص عليه النساء بشكل عام، لأنها من المظاهر الجمالية اليومية التي تتم العناية بها، ولذلك طرحت إحدى شركات مستحضرات التجميل العالمية تقنية جديدة ومبتكرة للحفاظ على نضارة البشرة، والتخلص من حب الشباب، وكذلك حمايتها من التعرض للتجاعيد في سن مبكر.

تفاصيل التقنية الجديدة للحفاظ على نضارة البشرة

ولحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن التقنية الجديدة تتمثل في قناع ضوئي، يتاح استخدامه داخل المنزل، وفي خطوات سهلة وبسيطة؛ إذ أنه يساهم في جعل البشرة متماسكة وحيوية وصافية من التجاعيد والشوائب.

وخلال استخدام القناع الضوئي، يمكن الخيار بين 4 أطوال موجية، و6 أوضاع لعلاج الوجه، للمساعدة في علاج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية، بما في ذلك فرط التصبغ وحب الشباب.

استخدام خبراء الجلدية للقناع الضوئي

وعلى الرغم من أن معظم أجهزة التجميل في المنزل ليست بالأمر الضروري، إلا أنه عندما يختار العشرات من أخصائيي الأمراض الجلدية والأمراض الجلدية الجهاز ذاته، فإن الأمر يستحق الاهتمام والانتباه.

ويتمثل سعر القناع الضوئي في 1440 جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 14 ألف جنيه مصري، ومع الاستخدام المنتظم له، فإنه يساهم في معالجة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مع تحسين لون البشرة وملمسها غير المتناسقين.

ويتميز القناع بمبادئ الضوء العلمية التي تستخدمها وكالة ناسا الفضائية، ويستخدم العلاج بالضوء منخفض المستوى بأربعة أشكال مختلفة، لتعريض الجلد لأربعة أطوال موجية من الضوء الأحمر والأخضر، والأزرق، والأشعة تحت الحمراء المساهمة في علاج الحالات الجلدية.

كما يوفر القناع أيضًا 6 إعدادات علاج، بحيث يمكنك اختيار مقاومة الشيخوخة، أو نضارة البشرة، أو تفتيح لونها.