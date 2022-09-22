كيف تحافظين على رونق ملابس "اللانجيري" الفخمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوصت خبيرة الموضة الألمانية شانتال ديسوس بغسل ملابس اللانجيري الفخمة يدويا للحفاظ على رونقها.

ولهذا الغرض أوضحت ديسوس أنه ينبغي في البداية نقع ملابس اللانجيري لمدة 10 دقائق وفركها في الماء برفق، ثم عصرها برفق.

الغسالة الأوتوماتيكية

وأضافت ديسوس أنه يمكن أيضا غسل ملابس اللانجيري في الغسالة الأوتوماتيكية إذا كانت الغسالة تتضمن برنامجا للغسل اليدوي، مع مراعاة وضعها في شبكة غسيل أو كسوة وسادة، كما ينبغي وضعها مع ملابس ناعمة وليس أغراض خشنة أو ثقيلة كالمناشف والبياضات.

وينبغي أيضا استخدام مسحوق غسيل معتدل ولطيف، مع مراعاة ألا تتجاوز درجة حرارة الماء 30 درجة كحد أقصى.

كما حذرت ديسوس من استخدام مُنعّم الملابس؛ نظرا لأنه يُلحق الضرر بألياف الإيلاستين الحساسة، فضلا عن أنه يتسبب في بهتان اللانجيري.

وعلى أية حال ينبغي الإطلاع على تعليمات الغسل الواردة على ملصق الملابس لمعرفة ما إذا كان الغسل في الغسالة الأوتوماتيكية مسموحا به أم لا.

التجفيف السليم

وعن كيفية التجفيف السليم، حذرت ديسوس من وضع ملابس اللانجيري في المجفف أو تعريضها لأشعة الشمس الساطعة أو وضعها على جهاز التدفئة؛ نظرا لأن السخونة الشديدة تتسبب في تآكل القماش والدانتيل.

وبدلا من ذلك، ينبغي تجفيف ملابس اللانجيري من خلال فردها على منشفة وتجفيفها عن طريق المسح عليها برفق، مع مراعاة عدم تعرض النسيج للتمدد المفرط.