مهرجان "القاهرة للدراما".. إطلالة جذابة وناعمة لـ درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الفنانة درة على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وخطفت الأنظار بإطلالة ناعمة وجذابة.

وارتدت درة فستانا طويلا باللون الروز، بقصة الكم الواحد، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن يكون شعرها مرفوع لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي، وحذاء فضي.

وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وأقراط طويلة.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.