نجلاء بدر تتألق بالأخضر في مهرجان "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق

أطلت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأخضر، تميز بأنه بقصة الكب, ومكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات منسدلا على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة, وخاتم, وسلسلة.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.