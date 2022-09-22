بالأسود.. هبة مجدي تخطف الأنظار في مهرجان "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حيث أطلت بفستانا طويلا باللون الأسود، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن يكون شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة، وخاتم.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.