سوسن بدر تتألق بفستان بالأزرق في مهرجان "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق

أطلت الفنانة سوسن بدر بإطلالشة جذابة على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وظهرت سوسن بدر بفستان طويل باللون الأزرق، تميز بأنه بقصة الكم الواحد.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات منسدلا على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة، وخاتم، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.