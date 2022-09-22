مهرجان "القاهرة للدراما".. أحمد السقا يتألق بإطلالة أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهر الفنان أحمد السقا بإطلالة أنيقة خلال مشاركته في فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما"، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأطل أحمد ببدلة باللون الأسود, ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

ونسق معها "ببيونة" باللون الأسود.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.