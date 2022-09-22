داليا البحيري بفستان فضي طويل في مهرجان "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تألقت الفنانة داليا البحيري على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة.

وأطلت بفستان طويل باللون الفضي اللامع، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها مرفوع لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من سلسلة، وخاتم ، وأقراط، وأسورة.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.