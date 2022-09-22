مهرجان "القاهرة للدراما".. إطلالة جذابة وأنيقة لـ إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ أسماء مرسي

تألقت الفنانة إلهام شاهين على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وخطفت الأنظار بإطلالة جذابة.

وأطلت إلهام مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن يكون شعرها منسدلا.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط، وأسورة.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.