لايف ستايل

الأبيض يزين السجادة الحمراء.. إطلالات رقيقة للفنانين في مهرجان القاهرة للدراما

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مهرجان القاهرة للدراما

زين النجوم السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما، بإطلالات مميزة غلب عليها اللون الأسود، وخطفت الأنظار إليها، إلا عدد قليل من الفنانين الذين قرروا الظهور باللون الأبيض.

وخلال السطور التالية، نقدم لكم أبرز الإطلالات الرقيقة للفنانين في مهرجان القاهرة للدراما:

- الإعلامية منى عبدالغني 

خطفت الإعلامية منى عبد الغني مذيعة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، الأنظار إليها بإطلالتها الهادئة والمحتشمة في مهرجان القاهرة للدراما، إذ ارتدت ما يشبه القفطان المغربي الذي يتكون من قطعتين الأولى باللون الأبيض وفوقها قطعة أخرى باللون البيج.

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منة شلبي

ظهرت الفنانة منة شلبي بإطلالة جذابة بفستانها الأبيض ومكياج هادئ على الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة للدراما. 

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إطلالة الفنانة سهر الصايغ

ظهرت الفنانة سهر الصايغ في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بإطلالة وصفها الجمهور بالرائعة كعادتها ارتدت جمبوست باللون الأبيض وحقيبة يد باللون الذهبي ومكياج بسيط، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات. 

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الفنانة ندى موسى

ظهرت الفنانة ندى موسى بفستان أبيض قصير من الأمام، بقصة «توب» وطويل من الخلف، واختارت تسريحة الشعر الكيرلي، ونسقت مع الفستان مجوهرات رقيقة باللون الأبيض وحذاء باللون الفضي.

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الفنانة نورهان

بعد غياب طويل ظهرت الفنانة نورهان بفستان أبيض في مهرجان القاهرة للدراما وخطفت الأنظار بجمالها، كما ظهر اللاعب أحمد بلال لاعب النادي الأهلي وزوجته التي خطفت الأنظار بفستان أبيض بقصة الفورمال.

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بدل بيضاء للرجال على السجادة الحمراء

لم تخلو السجادة الحمراء من البدل البيضاء، إذ ارتدى الفنان على الحجار بدلة باللون الأبيض وبنطلون باللون الأسود، كما تألق الفنان خالد سرحان ببدلة باللون الابيض هو الآخر. 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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