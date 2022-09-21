منال سلامة لـ ابنتها أميرة أديب: «بلاش تمثيل.. المهنة تسرق العمر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الفنانة منال سلامة، إنها سعيدة بوجودها في مهرجان القاهرة للدراما، موجهة الشكر لنقابة المهن التمثيلية كونها المسؤولة عن المهرجان.

الدراما في الماضي كانت تناقش الواقع

وأضافت «سلامة» خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «في الماضي، كانت الدراما تناقش الواقع وتشير إلى المشكلات حتى يصل المجتمع إلى حل، وكان المؤلف له الحرية في الكتابة، ثم يرى المخرج من يصلح لهذه الأدوار».

وتابعت: «زمان البطولة كانت جماعية والنجم كان المخرج والمؤلف، والكتابة كانت مختلفة فيما يُقدم للمشاهد».

رسالة من منال سلامة لابنتها

ووجهت رسالة لـ ابنتها أميرة أديب، قائلة: «يا أميرة بلاش تمثيل، مش عشان الفن وحش، لأن المهنة تسرق العمر، إحنا معشناش حياتنا زي الناس العادية، معندناش وقت نفرح ومش بنعرف وقت نفرح أو نحزن، فجأة ولادنا كبروا، ولم نمارس معهم الحياة الطبيعية».