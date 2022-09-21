«مربوحة» بفستان «ميرميد» على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة للدراما

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهور مميز للفنانة رحمة أحمد فرج، الشهيرة بدور «مربوحة» بالجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، جاء خلال حضورها على السجادة الحمراء بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، إذ تمكنت من خطف الأنظار نحوها بشدة، مع ظهورها بإطلالة بسيطة وأنيقة.

تفاصيل إطلالة رحمة أحمد حسن

طلت رحمة أحمد بفستان «ميرميد» أسود اللون، ذو تصميم بسيط، أظهر رشاقتها، مع تسريحة شعر بسيطة تناسب الإطلالة ذاتها.

تألق رحمة أحمد حسن في مسلسل «الكبير أوي 6»

نجحت رحمة أحمد فرج بموهبتها المميزة في جذب الأنظار نحوها بشدة، وذلك بعد تألقها في دور «مربوحة» بدراما رمضان الماضي، إذ لعبت دور «زوجة الكبير أوي» أمام الفنان أحمد مكي في مسلسل «الكبير أوي 6».

ولعبت خلال الشخصية دور الزوجة صاحبة خفة الدم، الممزوج بالمواقف الكوميدية والطريفة.

مهرجان القاهرة للدراما

وشهد مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، حضور نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم «سميحة أيوب، نادية الجندي، يسرا، إلهام شاهين، منة شلبي، أمينة خليل، هنا شيحة، فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، أمير كرارة، محمد ممدوح» وغيرهم.