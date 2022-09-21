5 إطلالات مميزة لفنانات خطفن الأضواء في مهرجان القاهرة للدراما

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالات مميزة وفساتين هادئة شهدتها السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، لعدد من نجمات الدراما، إذ الأناقة والرقة التي خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية، نقدم لكم أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة للدراما، وهن:

الفنانة هنا شيحة

ارتدت الفنانة «فستان» طويل باللون الأسود، وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها، ورفعت بعض الخصلات البسيطة لتكشف جمال ملامحها، كما وضعت عقد حول الرقبة مع «إسورة» لليد.

الفنانة داليا البحيري

ارتدت «فستان» فضي طويل بقصة الـ«وان شولدر» وتسريحة شعر مناسبة له ومكياج بسيط وإكسسوارات مكونة من أقراط فضية و«إسورة» رقيقة.

ياسمين رئيس

تألقت الفنانة ياسمين رئيس بفستان باللون الأصفر يشبه ما ترتديه «الأميرات»، وحزام خصر رقيق يبرز رشاقتها، وتركت شعرها منسدلا لتخطف الأضواء بجمالها الهادئ في أولى ساعات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما.

الفنانة أمينة خليل

ارتدت الفنانة أمينة خليل «فستان» أصفر، مزود بحزام خصر أسود، وتركت شعرها منسدلا.

الفنانة منة شلبي

تميزت الفنانة منة شلبي بـ«فستان» أبيض البسيط، وتعمدت وضع المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها مع قصة شعر مناسبة وإكسسوارات قليلة جدا، وحذاء باللون الأسود.